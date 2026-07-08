Доктор Москалев назвал виды спорта, лучше всех продлевающие жизнь Доктор Москалев: командные виды спорта лучше всех продлевают жизнь

Москва8 июл Вести.Командные и парные виды спорта, такие как футбол, бадминтон или теннис, лучше всех увеличивают продолжительность жизни. Об этом заявил доктор биологических наук, профессор и член-корреспондент Российской академии наук Алексей Москалев. По его словам, которые приводит KP.RU, на это указывают три фактора.

Первое объяснение, почему командные виды спорта лучше продлевают жизнь, - социальное. В результате игры в команде и соперничества появляются регулярное живое общение, договоренности о встречах и чувство принадлежности.

Также секретом долголетия может стать нейрокогнитивная функция командного спорта, так как в нем задействовано не только тело, но и мозг. Подобные виды спорта тренируют способность предугадывать события, скорость принятия решений, пространственную ориентацию, координацию и реакцию. Такие нагрузки также снижают риск деменции.

Третьей причиной Москалев назвал стоимость экипировки, и круг будущих друзей-соперников по турнирам и тренировкам в командных видах спорта. По его словам, особенно сильно выделяется по достатку теннис – корты, клубы, инвентарь, свободное время, доступ к хорошей медицине.

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