Москва19 маяВести.Певица Светлана Гейман, известная под псевдонимом Линда, впервые публично прокомментировала ситуацию после задержания и допроса. Обращение к поклонникам артистка опубликовала в своем Telegram-канале.
Исполнительница поблагодарила слушателей за поддержку и сообщила, что продолжает творческую деятельность вместе со своей командой. По словам певицы, все ранее запланированные выступления состоятся.
Несмотря ни на что, мы с командой продолжаем работать и творить и готовимся к нашим встречамсказала Линда
Певицу задержали 12 мая в Москве и доставили на допрос. Причиной стал конфликт с продюсером Максимом Фадеевым, с которым артистка сотрудничала в 1990-е годы. По словам Фадеева, Линда подделала документы, связанные с авторскими правами на музыку.
Позднее сообщалось, что интерес к концертам Линды вырос после скандала.