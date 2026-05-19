Певица Линда впервые обратилась к поклонникам после задержания Певица Линда заявила, что продолжает работу и не отменяет концерты

Москва19 мая Вести.Певица Светлана Гейман, известная под псевдонимом Линда, впервые публично прокомментировала ситуацию после задержания и допроса. Обращение к поклонникам артистка опубликовала в своем Telegram-канале.

Исполнительница поблагодарила слушателей за поддержку и сообщила, что продолжает творческую деятельность вместе со своей командой. По словам певицы, все ранее запланированные выступления состоятся.

Несмотря ни на что, мы с командой продолжаем работать и творить и готовимся к нашим встречам сказала Линда

Певицу задержали 12 мая в Москве и доставили на допрос. Причиной стал конфликт с продюсером Максимом Фадеевым, с которым артистка сотрудничала в 1990-е годы. По словам Фадеева, Линда подделала документы, связанные с авторскими правами на музыку.

Позднее сообщалось, что интерес к концертам Линды вырос после скандала.