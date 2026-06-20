Москва20 июнВести.Генсек Федерации футбола Ирана Хедаят Момбейни раскритиковал США за отношение к иранской сборной на ЧМ-2026. По его словам, ФИФА "не должна выбирать такие страны в качестве хозяев".
Слова Момбейни приводит телеканал France24.
Это крупный международный турнир. Подобное нарушение наших правил и соглашений, на мой взгляд, ставит под сомнение сам футбол. Я считаю, что это станет мрачной страницей в новейшей истории чемпионатов мирасказал он
Момбейни добавил, что иранская сторона намерена направить официальную жалобу в ФИФА из-за ограничений, которые США наложили на сборную. По его словам, иранским футболистам разрешили въезд в США лишь за сутки до начала матча второго тура группового этапа.
ЧМ-2026 впервые проходит сразу в трех странах — США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Игры мундиаля примут 16 городов.