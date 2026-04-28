Москва28 апрВести.Президент России Владимир Путин отметил краткость и содержательность доклада главы Крыма Сергея Аксёнова, пошутив, что подобные доклады снижают тревожность.
В ходе церемонии открытия новых модульных объектов скорой помощи в российских регионах Путин заслушал доклад главврача Симферопольской городской клинической больницы Светланы Солдатенко. Она рассказала, что оптимизация логистики снижает тревожность у пациентов.
Глава государства передал слово Аксёнову, который кратко поблагодарил президента, а также главу Минздрава России Михаила Мурашко и его команду.
Спасибо большое, кратко и содержательно. Такие доклады тоже снижают тревожность, причем по всем направлениямс улыбкой обратился Путин к Аксёнову
Во вторник, 28 апреля, президент открыл новые модульные объекты скорой помощи в регионах России.