Москва20 апрВести."Пари Сен-Жермен" потерпел поражение от "Лиона" в матче 30-го тура чемпионата Франции по футболу. Матч на стадионе "Парк де Пренс" завершился со счетом 2:1 в пользу гостей.
Форвард "Лиона" Эндрик открыл счет на седьмой минуте. На 18-й минуте нападающий Афонсу Морейра удвоил преимущество гостей. Автором единственного гола парижан стал Хвича Кварацхелия. Российский голкипер Матвей Сафонов провел на поле весь матч.
Столичный клуб с 63 очками идет на первом месте в турнирной таблице, несмотря на домашнее поражение. "Лион" с 54 очками поднялся на третью строчку.
Ранее российский голкипер получил высшие оценки французских СМИ после матча Лиги чемпионов с английским "Ливерпулем". Сафонов в этой игре отразил шесть ударов соперника, парижский клуб одержал победу.