Россиянин Вологдин не сумел выиграть дебютный бой в UFC Дебютный поединок россиянина Вологдина в UFC завершился ничьей

Москва19 апр Вести.Поединок турнира UFC Fight Night 273, который состоялся в канадском Виннипеге между российским бойцом Марком Вологдиным и представляющим США мексиканцем Джоном Кастаньедой завершился ничьей.

Двое арбитров выставили одинаковые баллы (28:28), а третий отдал победу 26-летнему Вологдину (29:27), для которого этот бой стал дебютным в Абсолютном бойцовском чемпионате (Ultimate Fighting Championship, UFC).

Во втором раунде Кастаньеда был оштрафован за повторный удар в пах, что повлияло на итоговый счет.

На счету Вологдина в смешанных единоборствах 12 побед, 4 поражения и 2 ничьих. Джон Кастаньеда, которому 34 года, имеет в активе 21 победу, 8 поражений и 1 ничью.

11 апреля другой российский боец UFC Азамат Мурзаканов в поединке против бразильца Пауло Косты потерпел первое в профессиональной карьере поражение.