Москва24 апрВести.Администрация США в будущем не продлит сроки лицензии, ослабляющей санкции в отношении российской нефти. Об этом заявил еврокомиссар по торговле Марош Шефчович.
По его словам, ослабление рестрикций против нефти из РФ было временной мерой, принятой в качестве немедленной реакции на ситуацию в Ормузском проливе.
Насколько я понимаю, в будущем это не повторитсясказал Шефчович в ходе пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Марко Рубио
18 апреля Минфин США смягчил санкции в отношении российской нефти, загруженной на суда до 17 апреля. Разрешение действует до 16 мая.