Еврокомиссар Шефчович: США не продлят исключения из санкций на российскую нефть

США не продлят ослабление санкций против российской нефти Еврокомиссар Шефчович: США не продлят исключения из санкций на российскую нефть

Москва24 апр Вести.Администрация США в будущем не продлит сроки лицензии, ослабляющей санкции в отношении российской нефти. Об этом заявил еврокомиссар по торговле Марош Шефчович.

По его словам, ослабление рестрикций против нефти из РФ было временной мерой, принятой в качестве немедленной реакции на ситуацию в Ормузском проливе​​​.

Насколько я понимаю, в будущем это не повторится сказал Шефчович в ходе пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Марко Рубио

18 апреля Минфин США смягчил санкции в отношении российской нефти, загруженной на суда до 17 апреля. Разрешение действует до 16 мая.