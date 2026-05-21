Bloomberg: страны Залива не согласны с иранским вариантом контроля над Ормузом

Страны Персидского залива отвергают иранский вариант контроля над Ормузом Bloomberg: страны Залива не согласны с иранским вариантом контроля над Ормузом

Москва21 мая Вести.Страны Персидского залива отказались признавать созданное Ираном Управление по контролю за Персидским заливом (PGSA), которое должно регулировать проход судов через Ормузский пролив. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на письмо группы государств, направленное в адресс Международной морской организации (ИМО).

Документ, как отмечается, подписан представителями ОАЭ, Бахрейна, Кувейта, Катара и Саудовской Аравии.

Предложенный Ираном маршрут следует рассматривать как попытку контролировать движение судов через пролив … Любое признание предложенного Ираном маршрута и PGSA в качестве альтернативы создаст опасный прецедент говорится в письме

В сообщении подчеркивается, что коммерческие суда не должны использовать предложенный Тегераном маршрут.

Накануне Управление по контролю за Персидским заливом Ирана обнародовало карту морской зоны вокруг Ормузского пролива, находящейся под контролем Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Иранская сторона уточнила, что проход судов через эти территории возможен "строго с разрешения PGSA".