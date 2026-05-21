Москва21 мая Вести.Управление по контролю за Персидским заливом Ирана (PGSA) обнародовало карту морской зоны вокруг Ормузского пролива, находящейся под контролем Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

В сообщении ведомства говорится, что юрисдикция Ирана распространяется на участок между иранской горой Кух-е Мобарак и южной частью города Фуджейра в ОАЭ, а также на линию между островом Кешм и городом Умм-эль-Кувейн с западной части.

Иранская сторона заявила, что проход судов через подконтрольные территории возможен "строго с разрешения PGSA".

Ранее сообщалось, что два супертанкера Китая с более чем 4 млн баррелей иракской и катарской нефти на борту преодолели Ормузский пролив спустя свыше двух месяцев ожидания.