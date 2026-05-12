КСИР: Иран в десять раз расширил зону операций в Ормузском проливе

Иран заявил о расширении зоны контроля в Ормузском проливе

Москва12 мая Вести.Вооруженные силы Ирана расширили зону контроля своих ВМС в Ормузском проливе, заявил заместитель командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Акбар-заде. Его слова приводит агентство Tasnim.

В прошлом Ормузский пролив рассматривался как ограниченная зона вокруг таких островов, как Ормуз и Хенгам, однако сегодня этот подход изменился. Согласно новой концепции, границы Ормузского пролива были значительно расширены сообщил он

Если раньше речь шла о полосе шириной 20-30 миль (приблизительно 32-48 км), то теперь она превышает 200-300 миль (около 321-482 км), пояснил иранский военачальник.

13 апреля американские силы начали морскую блокаду Ирана. В Центральном командовании ВС США заявили, что намерены блокировать движение всех судов, которые направляются в порты ИРИ, а также пытаются отойти от ее берегов.

4 мая Вашингтон начал операцию "Проект Свобода" по организации транзита судов в Ормузском проливе, однако уже на следующий день президент США Дональд Трамп объявил о ее временной приостановке.