Москва10 маяВести.Командующий военно-морскими силами (ВМС) армии Ирана Шахрам Ирани заявил, что страна разместила легкие подводные лодки в Ормузском проливе. Его слова транслировала иранская государственная телекомпания.
Глава ВМС пояснил, что с началом американо-израильской агрессии в проливе появился новый порядок.
Иранские силы размещают легкие подводные лодки отечественного производства в Ормузском проливе для укрепления обороноспособностисказал он
Ранее Иран пригрозил расширить зону боевых действий, если США и Израиль продолжат наносить удары по Исламской Республике.
В КСИР также заявили, что, в случае любого нападения на иранские суда, Исламская Республика нанесет удар по кораблям и одному из центров США в регионе.