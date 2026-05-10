Иран разместил в Ормузском проливе подводные лодки

Москва10 мая Вести.Командующий военно-морскими силами (ВМС) армии Ирана Шахрам Ирани заявил, что страна разместила легкие подводные лодки в Ормузском проливе. Его слова транслировала иранская государственная телекомпания.

Глава ВМС пояснил, что с началом американо-израильской агрессии в проливе появился новый порядок.

Иранские силы размещают легкие подводные лодки отечественного производства в Ормузском проливе для укрепления обороноспособности сказал он

Ранее Иран пригрозил расширить зону боевых действий, если США и Израиль продолжат наносить удары по Исламской Республике.

В КСИР также заявили, что, в случае любого нападения на иранские суда, Исламская Республика нанесет удар по кораблям и одному из центров США в регионе.