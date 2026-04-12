Два танкера развернулись в Ормузском проливе после срыва переговоров в Пакистане

Москва12 апр Вести.Два пустых супертанкера в воскресенье, 12 апреля, попытались пройти через Ормузский пролив, но в последний момент развернулись на фоне неуспешных переговоров США и Ирана в Пакистане. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные мониторинговых систем морского транспорта.

По данным агентства, разворот судов произошел одновременно со срывом мирных переговоров между США и Ираном в Исламабаде.

[Перемена позиций танкеров] произошла как раз в тот момент, когда переговорщики в Исламабаде объявили, что им не удалось достичь соглашения говорится в публикации

Агентство сообщает, что три танкера накануне подошли к иранскому острову Ларак. Два из них — следовавшие в Ирак и ОАЭ — изменили курс. Третий танкер продолжил движение в Персидский залив, его конечный пункт назначения неизвестен.

Ранее издание NYT со ссылкой на американских чиновников писало, что несколько кораблей ВМС США вышли из Ормузского пролива из-за пролета иранского беспилотника на близком расстоянии к одному из них.