Более десятка военных КСИР погибли при обезвреживании бомб на севере Ирана

Более десятка военных КСИР погибли при обезвреживании кассетных бомб Более десятка военных КСИР погибли при обезвреживании бомб на севере Ирана

Москва1 мая Вести.Минимум 14 военнослужащих Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана погибли, еще двое получили ранения в ходе операции по обезвреживанию боеприпасов в провинции Зенджан на севере Исламской Республики, передает иранское агентство Tasnim.

По информации агентства, после авиаударов авиации США и Израиля под угрозой оказался ряд регионов в провинции Зенджан, включая около 1,2 тыс. га сельскохозяйственных земель. К настоящему моменту обезврежено более 15 тысяч неразорвавшихся боеприпасов.

Сегодня во время одной из операций по обезвреживанию боеприпасов 14 военнослужащих КСИР погибли и двое получили ранения говорится в сообщении

Война США и Израиля с Ираном началась 28 февраля и привела к гибели тысяч людей, а закрытие Ормузского пролива вызвало сбои на энергетических рынках.

8 апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. Потом США начали блокаду иранских портов. К пятнице у Трампа наступает официальный срок, чтобы либо завершить войну, либо убедить Конгресс в необходимости ее продления в соответствии с резолюцией о военных полномочиях от 1973 года.