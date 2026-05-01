Москва1 маяВести.Минимум 14 военнослужащих Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана погибли, еще двое получили ранения в ходе операции по обезвреживанию боеприпасов в провинции Зенджан на севере Исламской Республики, передает иранское агентство Tasnim.
По информации агентства, после авиаударов авиации США и Израиля под угрозой оказался ряд регионов в провинции Зенджан, включая около 1,2 тыс. га сельскохозяйственных земель. К настоящему моменту обезврежено более 15 тысяч неразорвавшихся боеприпасов.
Сегодня во время одной из операций по обезвреживанию боеприпасов 14 военнослужащих КСИР погибли и двое получили раненияговорится в сообщении
Война США и Израиля с Ираном началась 28 февраля и привела к гибели тысяч людей, а закрытие Ормузского пролива вызвало сбои на энергетических рынках.
8 апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. Потом США начали блокаду иранских портов. К пятнице у Трампа наступает официальный срок, чтобы либо завершить войну, либо убедить Конгресс в необходимости ее продления в соответствии с резолюцией о военных полномочиях от 1973 года.