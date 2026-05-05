Tasnim: военные США атаковали суда в Ормузском проливе, погибли 5 человек

В Иране сообщили о погибших при атаке США на суда в Ормузском проливе Tasnim: военные США атаковали суда в Ормузском проливе, погибли 5 человек

Москва5 мая Вести.В результате атаки американских военных на два грузовых судна в Ормузском проливе погибли как минимум пять человек, сообщило иранское агентство Tasnim, ссылаясь на источник в военных кругах.

Согласно распространенной информации, суда, перевозившие груз гражданского назначения, направлялись из порта Хасаб в Омане к побережью Исламской Республики.

Об инциденте стало известно после подтверждения данных агентства Associated Press об уничтожении американскими военными 6 малых катеров, принадлежащих Ирану.

3 мая президент США Дональд Трамп рассказал об операции "Проект Свобода", целью которой является обеспечение прохода судов через Ормузский пролив.

Глава Белого дома предупредил, что в случае любого вмешательства американские военнослужащие готовы применить силу и "стереть с лица земли" иранцев.

Со своей стороны, в Тегеране предупредили, что будут рассматривать попытку Вашингтона вмешаться в регулирование судоходства как нарушение режима прекращения огня между сторонами конфликта.