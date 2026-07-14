В подмосковной Истре спецтехника разбирает завалы домов после атаки БПЛА

В Истре разбирают завалы на месте разрушенных дронами домов В подмосковной Истре спецтехника разбирает завалы домов после атаки БПЛА

Москва14 июл Вести.В поселке Пионерский городского округа Истра приступили к разбору завалов домов, которые были разрушены в результате атаки беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава округа Татьяна Витушева.

Муниципальные службы, включая сотрудников и тяжелую технику МБУ "ДОДХИБ" и МБУ "ЖКУ м.о. Истра", приступили к разбору завалов говорится в сообщении

Сотрудники городской администрации обошли все дома в подвергшихся атаке населенных пунктах, чтобы уточнить имеющиеся повреждения.

Глава округа также сообщила, что все службы администрации находятся на постоянной связи с жителями пострадавших домов как в поселке Пионерский, так и деревень Бабкино и Загорье.