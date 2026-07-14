Москва14 июлВести.В поселке Пионерский городского округа Истра приступили к разбору завалов домов, которые были разрушены в результате атаки беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава округа Татьяна Витушева.
Муниципальные службы, включая сотрудников и тяжелую технику МБУ "ДОДХИБ" и МБУ "ЖКУ м.о. Истра", приступили к разбору заваловговорится в сообщении
Сотрудники городской администрации обошли все дома в подвергшихся атаке населенных пунктах, чтобы уточнить имеющиеся повреждения.
Глава округа также сообщила, что все службы администрации находятся на постоянной связи с жителями пострадавших домов как в поселке Пионерский, так и деревень Бабкино и Загорье.