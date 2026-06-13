Москва13 июн Вести.Евросоюз не хочет видеть экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера в роли посредника в переговорах с Россией, но глава евродипломатии Кая Каллас не способна справиться с этой ролью. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель ведущей политической партии Республики Сербской "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик.

В Евросоюзе не хотят видеть Шредера в этой роли. Но что может глава дипслужбы ЕС Кая Каллас? Такая неспособная женщина была избрана на этот пост в такие тяжелые годы, это несчастье для Европы заявил он

Додик подчеркнул, что не имеет никаких предубеждений относительно женщин в политике, но конкретно Кая Каллас, по его мнению, не пользуется успехом.

Кто она такая, чтобы руководить внешней политикой и вопросами безопасности? Например, президент США Дональд Трамп ее не уважает. И мы это видели, когда они встречались добавил политик

Два дня назад газета The Financial Times написала, что страны Евросоюза рассматривают возможность радикально реформировать европейскую дипломатическую службу на фоне внешнеполитических неудач. Реформа предполагает передачу значительного объема полномочий от дипведомства отдельным странам, а также ограничение самостоятельности главы службы.