"Если что, рука не дрогнет": Чижов о ядерных учениях РФ и РБ

Москва22 мая Вести.Цель ядерных учений РФ и РБ - показать единство двух стран, а также послать сигнал Европе. Об этом ИС "Вести" рассказал первый зампред комитета СФ по обороне и безопасности Владимир Чижов.

Цель учений, она же не только чисто военная и организационная для отработки взаимодействия всех задействованных воинских частей и подразделений, но и политическая, показать, во-первых, единство воли в данном случае Москвы и Минска. А также показать, что если соответствующие решения будут приняты, то рука, как говорится, не дрогнет заявил Чижов

Ранее Чижов заявил, что атака ВСУ по Старобельску является военной и политической провокацией РФ. Ее цель – получить жесткий ответ со стороны России.