Чижов назвал атаку ВСУ на Старобельск политической и военной провокацией

Москва22 мая Вести.Атака ВСУ на Старобельск является политической и военной провокацией. Такое мнение ИС "Вести" озвучил первый зампред комитета СФ по обороне и безопасности Владимир Чижов.

Это и теракт, и, конечно, провокация. Любая подобная акция со стороны киевского режима и его спонсоров это и политическая, и военная провокация. То, что Россию уже давно пытаются спровоцировать на резкие действия, в том числе в военной сфере - это, в общем, хорошо известная картина, и это, безусловно, будет продолжаться заявил Чижов

Ранее Чижов высказал мнение, что за терактом в Старобельске виднеются силуэты тех, кто спонсирует киевский режим и поддерживает его действия.