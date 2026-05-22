Чижов: за преступлениями киевского режима видны силуэты тех, кто его спонсирует

Москва22 мая Вести.За преступлением киевского режима в Старобельске видны силуэты тех, кто его спонсирует и подталкивает. Об этом ИС "Вести" рассказал первый зампред комитета СФ по обороне и безопасности Владимир Чижов.

Что произошло в Старобельске - это однозначно военное преступление, это террористический акт, жертвами которого стали гражданские лица, проживающие в Старобельске, это территория Луганской Народной Республики. За этими преступлениями киевского режима видны, так сказать, силуэты тех, кто его спонсирует и подталкивает к подобным преступлениям рассказал Чижов

Ранее сообщалось, что число погибших от удара ВСУ по общежитию колледжа в ЛНР выросло до четырех человек.