Лихачев: после майского перемирия ВСУ нарастили обстрелы по Запорожской области

Москва14 мая Вести.После окончания майского перемирия резко возросла активность ВСУ — удары активно наносятся по станциям электро- и газоснабжения в Запорожской области. Об этом сообщил ИС "Вести" глава Росатома Алексей Лихачев.

По его словам, ударов больше, чем было до объявления перемирия.

Начиная 12-го числа очень резко возросла активность ВСУ... Особо жестко подвержены ударам социальная инфраструктура города. Это и станции электрораспределительные, это и станции газоснабжения, и водозабор. Это и автозаправочные станции, где уже было несколько пожаров, которые героически совершенно тушили местные пожарные проинформировал он

Кроме того, были нанесены удары по вышкам сотовой и мобильной связи, в том числе по тем, что расположены на крышах жилых домов. Среди населения есть раненные, им оказывается помощь. В результате ударов погиб офицер Росгвардии, добавил Лихачев.

Глава Росатома отметил героизм сотрудников. Продолжается присутствие миссии МАГАТЭ, проводятся регулярные брифинги, где руководство станции, силовых структур информирует специалистов о положении дел.