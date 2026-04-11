Малкин и Кросби не сыграют в матче НХЛ против "Вашингтон Кэпиталз"

Москва11 апр Вести.Нападающие хоккейного клуба "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин и Сидни Кросби пропустят матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Вашингтон Кэпиталз". Об этом сообщила пресс-служба команды.

По ее данным, Кросби не примет участие в игре из-за травмы нижней части тела, Малкин не выйдет на лед из-за повреждения верхней части тела.

"Питтсбург" и "Вашингтон" сыграют 11 апреля, начало в 22.00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что "Вашингтон" раздаст болельщикам памятные полотенца, на которых изображен российский нападающий Александр Овечкин.