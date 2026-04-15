Овечкин не попал в пустые ворота в последней игре сезона

Москва15 апр Вести.Российский хоккеист, форвард клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не смог попасть в пустые ворота соперников в последнем матче сезона против "Коламбус Блю Джекетс".

За минуту до конца третьего периода Овечкин промахнулся, в результате игра завершилась со счетом 2:1 в пользу "столичных". В составе "Кэпиталз" шайбы забросили Энтони Бовиллье на 31-й минуте и Джейкоб Чикран - на 56-й. Хотя именно Овечкин отдал вторую голевую передачу.

40-летний нападающий, забивший 929 голов в регулярном сезоне НХЛ, недавно заявил, что не будет принимать решение о своем будущем до межсезонья.