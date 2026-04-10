Москва10 апр Вести.В Норильске нужно открыть музей хоккейной славы. Об этом ИС "Вести" заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов во время 9-го ежегодного благотворительного хоккейного матча с участием легенд мирового и российского спорта.

Фетисов вместе со знаменитым советским хоккеистом Александром Якушевым и другими легендами хоккея открыл в Норильске выставку "Олимпийская коллекция Владимира Потанина: 80 лет хоккейной славы". Они прибыли в Заполярье на благотворительный матч с местной любительской сборной.

Он сделал очень правильный ход, выставляет эту выставку на показ жителям нашей огромной страны, ну и стартует в правильном месте, в Норильске, где хоккей является главной игрой и люди очень любят … Надеюсь, что эта акция вырастет в итоге, что у нас появится музей хоккейной славы, у нас есть, что показать миру, нашим детям, нашим внукам, нашим гражданам. Я готов буду всю свою коллекцию … у меня более 100 артефактов … готов буду отдать. Так что надеюсь, что в ближайшее время музей хоккея с подачи Потанина … в нашей стране наконец-то появится сказал олимпийский чемпион

Ранее Вячеслав Фетисов заявил, что в Норильске люди очень любят хоккей.