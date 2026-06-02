ВС РФ ночью поразили шесть украинских военных аэродромов

Москва2 июн Вести.В результате удара возмездия Вооруженных сил РФ повреждения получили шесть военных аэродромов в Черкасской, Ровенской, Житомирской, Кировоградской, Хмельницкой и Киевской областях. Об этом сообщило Минобороны России.

Кроме того, армия России нанесла удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Хмельницкой и Полтавской областях.

Ранее Минобороны сообщило о достижении всех назначенных целей в результате удара возмездия по военным объектам Украины.

Президент России Владимир Путин накануне подчеркивал, что все ответственные за "тяжелейшие преступления" против детей в городах Старобельск и Геническ понесут неотвратимое наказание. По его словам, киевский режим сам принял решение придать конфликту "новое качество".