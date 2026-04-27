Москва27 апр Вести.Российская армия освободила Ильичовку в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск "Запад" решительными действиями освободили населенный пункт Ильичовка Донецкой Народной Республики сообщается в сводке военного ведомства в MAX

В понедельник стало известно об огромных потерях, которые несут ВСУ у деревни Воздвижевка в Гуляйпольском районе Запорожской области. Так, стало известно о разгроме при помощи ФАБов командного пункта 210-го штурмового полка украинской армии.