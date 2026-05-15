Москва15 маяВести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что из-за обстрелов ВСУ и ударов беспилотников в дни режима прекращения огня погибли 25 мирных жителей России, в том числе ребенок.
По ее словам, речь идет о периоде объявленного Зеленским "псевдоперемирия" с 5 мая и времени действия введённого Россией режима прекращения огня, которое ВСУ не соблюдали.
В результате украинских обстрелов и ударов БПЛА… погибли 25 мирных российских граждан, в том числе один ребёнок, ранения получили 209 человек, включая 14 детейотмечается в сообщении в Telegram-канале МИД РФ
Ранее Минобороны РФ информировало, что ВСУ нарушили режим прекращения огня 30 383 раза.