Захарова: 25 мирных россиян погибли в дни режима прекращения огня от атак ВСУ

Москва15 мая Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что из-за обстрелов ВСУ и ударов беспилотников в дни режима прекращения огня погибли 25 мирных жителей России, в том числе ребенок.

По ее словам, речь идет о периоде объявленного Зеленским "псевдоперемирия" с 5 мая и времени действия введённого Россией режима прекращения огня, которое ВСУ не соблюдали.

В результате украинских обстрелов и ударов БПЛА… погибли 25 мирных российских граждан, в том числе один ребёнок, ранения получили 209 человек, включая 14 детей отмечается в сообщении в Telegram-канале МИД РФ

Ранее Минобороны РФ информировало, что ВСУ нарушили режим прекращения огня 30 383 раза.