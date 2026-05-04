ВС РФ закрепляются на восточных окраинах Рай-Александровки Пушилин: ВС РФ закрепляются на восточных окраинах Рай-Александровки

Москва4 мая Вести.ВС РФ закрепляются на восточных окраинах Рай-Александровки. Об этом ИС "Вести" рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

Славянское направление. Здесь мы видим продвижение наших подразделений и также видим закрепление на восточных окраинах Рай-Александровки. Данный населенный пункт является достаточно важным на пути к самому Славянску рассказал Пушилин

Ранее Пушилин заявил, что ВС РФ продолжают городские бои в Красном Лимане, а также, что нашим войскам удалось закрепиться на северо- и юго-восточной окраине города.