Москва17 апрВести.Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) с утра пятницы, 17 апреля, за семь часов нейтрализовали 25 украинских беспилотников над регионами России. Об этом информирует Минобороны РФ.
Дроны были ликвидированы с 8:00 до 15:00 по московскому времени.
Перехвачены и уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Ленинградской и Курской областейсказано в материале
Ранее Минобороны также сообщало, что средства ПВО сбили за ночь 62 беспилотника над регионами.