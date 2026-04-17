За семь часов над регионами России сбиты 25 дронов ВСУ Минобороны: силы ПВО за семь часов сбили 25 БПЛА над регионами РФ

Москва17 апр Вести.Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) с утра пятницы, 17 апреля, за семь часов нейтрализовали 25 украинских беспилотников над регионами России. Об этом информирует Минобороны РФ.

Дроны были ликвидированы с 8:00 до 15:00 по московскому времени.

Перехвачены и уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Ленинградской и Курской областей сказано в материале

Ранее Минобороны также сообщало, что средства ПВО сбили за ночь 62 беспилотника над регионами.