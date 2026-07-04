Москва4 июлВести.Президент России Владимир Путин назвал руководство киевского режима лицедеями, которых ничему другому не научили.
Соответствующее заявление он сделал в рамках совещания с военнослужащими о ходе специальной военной операции (СВО).
Российский лидер отметил, что триумфальные отчеты Киева о достижениях, которые в действительности отсутствуют, фактически идут на пользу российской стороне.
Президент пояснил, что подобные заявления и действия украинских властей вносят хаос и дезориентируют не только саму Украину, но и ее зарубежных партнеров.
Лицедеи - а ничего другого они по-настоящему делать не умеют, их другому не училиподчеркнул Путин
Глава государства подчеркнул, что привычка украинского руководства к актерству и созданию внешних эффектов в конечном итоге оборачивается против них самих и их спонсоров, подрывая слаженность их действий.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин в ходе совещания с военнослужащими говорил об информационно-пропагандистской операции киевского режима.