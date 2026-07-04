Путин назвал руководство киевского режима лицедеями, которых другому не научили

Путин назвал театрализованные методы Киева фактором дезорганизации Запада Путин назвал руководство киевского режима лицедеями, которых другому не научили

Москва4 июл Вести.Президент России Владимир Путин назвал руководство киевского режима лицедеями, которых ничему другому не научили.

Соответствующее заявление он сделал в рамках совещания с военнослужащими о ходе специальной военной операции (СВО).

Российский лидер отметил, что триумфальные отчеты Киева о достижениях, которые в действительности отсутствуют, фактически идут на пользу российской стороне.

Президент пояснил, что подобные заявления и действия украинских властей вносят хаос и дезориентируют не только саму Украину, но и ее зарубежных партнеров.

Лицедеи - а ничего другого они по-настоящему делать не умеют, их другому не учили подчеркнул Путин

Глава государства подчеркнул, что привычка украинского руководства к актерству и созданию внешних эффектов в конечном итоге оборачивается против них самих и их спонсоров, подрывая слаженность их действий.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин в ходе совещания с военнослужащими говорил об информационно-пропагандистской операции киевского режима.