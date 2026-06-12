Москва12 июнВести.Сегодня, в День России и в день рождения Энергодара, украинские военные наносят удары по зданию администрации города и государственным флагам, сообщила ТАСС директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.
Пострадавших, по ее словам, нет.
Сегодня, в День России и день рождения Энергодара, ВСУ наносят удары по зданию администрации города и государственным флагамрассказала представитель ЗАЭС
Она отметила, что этот удар направлен не только против инфраструктуры, но и против символов государственности и самого праздника.
Однако запугать энергодарцев невозможно: город продолжает жить, а его жители сохраняют единство и верность своему дому, подчеркнула Яшина.