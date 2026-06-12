ВСУ в День России бьют по администрации Энергодара и государственным флагам

В День России ВСУ бьют по государственным флагам и администрации Энергодара ВСУ в День России бьют по администрации Энергодара и государственным флагам

Москва12 июн Вести.Сегодня, в День России и в день рождения Энергодара, украинские военные наносят удары по зданию администрации города и государственным флагам, сообщила ТАСС директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.

Пострадавших, по ее словам, нет.

Сегодня, в День России и день рождения Энергодара, ВСУ наносят удары по зданию администрации города и государственным флагам рассказала представитель ЗАЭС

Она отметила, что этот удар направлен не только против инфраструктуры, но и против символов государственности и самого праздника.

Однако запугать энергодарцев невозможно: город продолжает жить, а его жители сохраняют единство и верность своему дому, подчеркнула Яшина.