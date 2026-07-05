Москва5 июлВести.В Херсонской области для стабилизации работы энергосистемы временно ограничена или отключена подача электроэнергии в нескольких округах. Об этом в мессенджере МАХ сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Для стабилизации работы энергосистемы сегодня временно ограничена подача электроэнергии в части Великолепетихского, Горностаевского, Каховского, Голопристанского, Скадовского, Чаплинского и Новотроицкого округовговорится в сообщении
Кроме того, полностью отключены Ивановский, Верхнерогачикский и Нижнесерогозский округа.
Отключение электроэнергии необходимо, чтобы энергосистема выдержала нагрузку и работала устойчиво. Энергетики уже занимаются стабилизацией сети.