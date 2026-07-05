Ограничена или отключена подача электричества в Херсонской области

В Херсонской области ограничили подачу электричества в нескольких округах Ограничена или отключена подача электричества в Херсонской области

Москва5 июл Вести.В Херсонской области для стабилизации работы энергосистемы временно ограничена или отключена подача электроэнергии в нескольких округах. Об этом в мессенджере МАХ сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Для стабилизации работы энергосистемы сегодня временно ограничена подача электроэнергии в части Великолепетихского, Горностаевского, Каховского, Голопристанского, Скадовского, Чаплинского и Новотроицкого округов говорится в сообщении

Кроме того, полностью отключены Ивановский, Верхнерогачикский и Нижнесерогозский округа.

Отключение электроэнергии необходимо, чтобы энергосистема выдержала нагрузку и работала устойчиво. Энергетики уже занимаются стабилизацией сети.