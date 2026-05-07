В Перми завершили обследование поврежденной многоэтажки, угрозы обрушения нет

Угрозы обрушения поврежденной в Перми многоэтажки нет В Перми завершили обследование поврежденной многоэтажки, угрозы обрушения нет

Москва7 мая Вести.В Перми специалисты завершили обследование многоэтажного дома, поврежденного при атаке беспилотников, сообщил глава города Эдуард Соснин в своем канале в MAX.

Повреждены остекление квартир, кровля над третьим подъездом и перекрытия в чердаке. Угрозы обрушения нет указал он

Жителям многоэтажки разрешено вернуться в свои квартиры. Жильцы квартиры, над которой требуется разборка кровли, пока будут размещены у родственников.

По словам Соснина, ремонтом займется Фонд капитального ремонта, средства на ликвидацию последствий будут выделены из городского бюджета.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщал, что Пермский край подвергся массированной атаке БПЛА. Под ударом оказалось одно из промышленных предприятий. В Перми повреждения получили многоквартирный дом и стоящий рядом корпус нейрохирургии.