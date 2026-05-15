В Италии назвали неслучайными слова Путина о завершении конфликта на Украине L’antidiplomatico: слова Путина о завершении украинского конфликта не случайны

Москва15 мая Вести.В Киеве началась новая волна коррупционных скандалов после слов президента России Владимира Путина о возможном завершении украинского конфликта, которые были не "случайны". Об этом пишет итальянская газета L’antidiplomatico.

Любопытное совпадение событий, произошедших за последние несколько дней, указывает на то, что фраза Владимира Путина, произнесенная им на 9 мая, о том, что конфликт на Украине идет к завершению, была далеко не случайной говорится в публикации

В издании отметили, что "в Кремле не любят разбрасываться словами", особенно когда речь идет о серьезных вопросах.

Ранее во Франции предположили, что глава киевского режима Владимир Зеленский окажется следующим, кто сядет за коррупцию на Украине.