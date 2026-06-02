Американист Дудаков: Рубио отстранился от войны в Иране из-за ее непопулярности Дудаков: Рубио переключился с Ирана на Кубу ради политических очков

Москва2 июн Вести.Госсекретарь США Марко Рубио отстранился от войны в Иране из-за ее непопулярности среди американцев. Он переключился с Ближнего Востока на Кубу, чтобы заработать политические очки. Об этом ИС "Вести" заявил политолог-американист Малек Дудаков.

По словам политолога, Рубио сосредоточился на комфортной для себя теме перед предстоящими президентскими праймериз.

Марко Рубио на самом деле довольно быстро отстранился от войны в Иране, потому что она стала непопулярной. Он понял то, что политических очков на этом не заработать. Вот поэтому переключился на такие более удобные для себя темы, вроде Кубы, которой сейчас активно занимается. В общем, ушел в свою зону комфорта. пояснил эксперт

Он также отметил, что рейтинги Рубио значительно ниже, чем у вице-президента США Джэй Ди Вэнса. По мнению Дудакова, Рубио не следует даже рассчитывать на должность главы государства, но он может стать вице-президентом.

Что касается предстоящих президентских праймериз, до них еще какое-то время пройдет. У Рубио понятно, что рейтинги, конечно, гораздо ниже, чем у Джей Ди Вэнса среди республиканского электората, поэтому он сейчас как бы активничает, проявляет себя на всех направлениях, но, конечно, все равно не является топ-кандидатом. В конечном счете, я думаю, что все будет решаться кулуарно в Белом доме, кого они будут двигать в президенты, кого в вице-президенты. То есть, условно говоря, Вэнса в президенты, Рубио в вице-президенты, как вариант сказал Дудаков

Американист добавил, что самые ранние обсуждения начнутся ближе к концу 2026 и в начале 2027 годов.

Ранее сообщалось, что "игра престолов" между Вэнсом и Рубио оказалась выгодна обеим партиям США. Отмечается, что американский лидер Дональд Трамп пока не определился, кого хотел бы видеть своим политическим преемником.