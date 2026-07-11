Москва11 июл Вести.Президент США Дональд Трамп сообщил, что прошел медицинский осмотр в госпитале Уолтера Рида с "идеальными" результатами и успешно сдал когнитивный тест. Об этом американский лидер написал в сети Truth Social.

Он отметил, что проходит такие осмотры каждые шесть месяцев, трижды просил дополнительный когнитивный тест и ответил на все вопросы правильно, заявив, он является единственным американским президентом, который проходил тест такое количество раз, всегда блестяще справляясь с ним.

Я только что прошел идеальный медицинский осмотр в госпитале Уолтера Рида написал Трамп

2 мая, выступая во Флориде, Трамп рассказал о заданиях в подобном тесте. Первый вопрос был о том, кто из перечисленных животных - лев, жираф, медведь и акула - является медведем. Он отметил, что в тесте было 30 вопросов, охарактеризовал его как "стандартный, но очень сложный" и сказал, что наибольшие трудности у него вызвали последние десять вопросов. Также глава Белого дома выразил мнение, что бывший американский президент Барак Обама не смог бы пройти аналогичное испытание.

29 мая Трамп объявлял, что успешно завершил шестимесячный медосмотр в госпитале Уолтера Рида, поблагодарил врачей и персонал, а также сообщил о возвращении в Белый дом.