Сенатор Ван Холлен считает письмо Трампа о конце войны с Ираном уловкой

В США заявили, что Трамп использует уловку в отношении Ирана Сенатор Ван Холлен считает письмо Трампа о конце войны с Ираном уловкой

Москва2 мая Вести.Сенатор-демократ Крис Ван Холлен заявил, что письмо президента США Дональда Трампа в Конгресс о якобы завершении войны с Ираном является уловкой, которая позволяет обойти запрет на ведение военных действий. Об этом он написал в соцсети X.

Это фарс. Трамп продолжает блокировать Ормузский пролив, что является актом войны. Это всего лишь очередная попытка обойти Конгресс написал он

Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер также раскритиковал послание американского президента, назвав его "полной чушью".

Накануне Белый дом уведомил Конгресс США, что считает войну с Ираном завершенной.

При этом Трамп подчеркнул, что американские войска продолжат оставаться на Ближнем Востоке, чтобы противостоять возможным угрозам со стороны Исламской Республики.