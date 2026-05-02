Москва2 маяВести.Сенатор-демократ Крис Ван Холлен заявил, что письмо президента США Дональда Трампа в Конгресс о якобы завершении войны с Ираном является уловкой, которая позволяет обойти запрет на ведение военных действий. Об этом он написал в соцсети X.
Это фарс. Трамп продолжает блокировать Ормузский пролив, что является актом войны. Это всего лишь очередная попытка обойти Конгресснаписал он
Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер также раскритиковал послание американского президента, назвав его "полной чушью".
Накануне Белый дом уведомил Конгресс США, что считает войну с Ираном завершенной.
При этом Трамп подчеркнул, что американские войска продолжат оставаться на Ближнем Востоке, чтобы противостоять возможным угрозам со стороны Исламской Республики.