Дандыкин: возникновение многополярного ядерного мира опасно для человечества

Москва16 апр Вести.Глава Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) им. Евгения Примакова Александр Дынкин предупредил об опасности многополярного ядерного мира, сообщает РИА Новости.

Обзорная конференция по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) намечена на 27 апреля​​​. Не похоже, что она окончится успехом. Тогда мы достаточно быстро окажемся в опасном ядерном многополярном мире приводит РИА Новости слова Дынкина

11-я конференция по рассмотрению действия ДНЯО пройдет в Нью-Йорке с 27 апреля по 22 мая 2026 года.