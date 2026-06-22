МИД: РФ и Иран указали на необходимость вывода израильских войск из Ливана

Россия и Иран подчеркнули необходимость вывода израильских военных из Ливана МИД: РФ и Иран указали на необходимость вывода израильских войск из Ливана

Москва22 июн Вести.Представители министерств иностранных дел России и Ирана в ходе обсуждения урегулирования конфликта на Ближнем Востоке подчеркнули необходимость скорейшего вывода израильских военных с территории Ливана. Об этом сообщили в МИД РФ по итогам консультаций, состоявшихся в Москве.

Ключевой темой обсуждения стали перспективы выполнения меморандума о взаимопонимании, подписанного Ираном и США, касающегося урегулирования военного конфликта на Ближнем Востоке.

В данном контексте акцентирована задача придания устойчивого и долгосрочного характера режиму прекращения огня в ливано-израильском приграничье, что предполагает отказ от любых враждебных и провокационных действий, а также создания условий для налаживания процесса политико-дипломатического урегулирования на основе положений резолюции 1701 СБ ООН. Подчеркнута необходимость скорейшего вывода израильских военных с территории Ливана. Подтверждена принципиальная позиция в поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности этой страны указали в МИД

Ранее представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран не приступит к следующему этапу переговоров с США, пока в Ливане не будет установлен режим прекращения огня.