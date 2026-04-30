Мэр ливанского Джебшита: Израиль снова нарушил режим прекращении огня Мэр Джебшита обвинил Израиль в нарушении перемирия в Ливане

Москва30 апр Вести.Израиль вновь нарушил перемирие в Ливане. Об этом в комментарии ИС "Вести" рассказал мэр города Джебшит Мохаммед Хабиб.

Он уточнил, что город был включен в недавнее соглашение о прекращении огня между Ливаном и Израилем.

Враг в очередной раз подтвердил свою варварскую сущность. Этот город был включен в недавнее соглашение о прекращении огня, и его жители вернулись сегодня. Однако враг убил пожилую пару, их 10-летнего внука и их внучку, студентку университета вместе с ее матерью. Это гражданские лица и дети. Это чистая жестокость отметил Хабиб

Израиль нарушает режим прекращения огня и продолжает наносить удары по Ливану несмотря на заключенное соглашение о перемирии, ранее сообщил журналист ИС "Вести" Станислав Бернвальд.