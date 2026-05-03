Москва3 маяВести.Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" выразил мнение, что вряд ли США негативно воспримут встречу президента России Владимира Путина и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи.
Лавров ответил на вопрос журналиста, который поинтересовался, не могут ли США к этой встрече отнестись негативно.
Я думаю, что нет. Ну, а с какой стати-то?отметил глава МИД РФ
Российский лидер Владимир Путин и Аракчи провели двухчасовую встречу в Петербурге 27 апреля. Встреча состоялась в Президентской библиотеке имени Ельцина, беседа длилась почти два часа.
Ранее сообщалось, что Аракчи поблагодарил Россию за солидарность и поприветствовал поддержку Москвой дипломатической деятельности.