CBS: Кушнер и Уиткофф покинули Исламабад после встречи с Ираном

Москва12 апр Вести.Никто из членов делегации США не остался в пакистанском Исламабаде после переговоров с Ираном, сообщила журналистка телеканала CBS Дженнифер Джейкобс.

Она отметила, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер уехали из Пакистана.

Никто из американской делегации не остался в Пакистане после переговоров с Ираном. Джаред Кушнер, Стив Уиткофф и техническая группа покинули Исламабад написала в соцсети X Джейкобс

Она добавила, что самолет вице-президента США Джей Ди Вэнса приземлилось на авиабазе Рамштайн в Германии примерно в 14.00 по московскому времени.

Ранее представитель делегации Ирана, спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Вашингтон не смог завоевать доверие Тегерана. Он подчеркнул, что иранская сторона во время переговоров выдвигала перспективные предложения.

28 февраля США и Израиль развязали войну на Ближнем Востоке, напав на Иран.