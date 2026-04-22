Посол Ирана объяснил почему арабские страны должны компенсировать Тегерану ущерб Посол Хосейниан: ряд арабских стран должны выплатить Ирану ущерб от конфликта

Москва22 апр Вести.Несколько арабских государств несут ответственность за атаки США и Израиля территории Ирана в ходе военной операции и обязаны возместить Исламской Республике причиненный ущерб.

Об этом в разговоре с ТАСС рассказал иранский посол в Тунисе Мир Масуд Хосейниан.

Компенсация должна быть выплачена не только агрессором, но и теми, кто его поддерживал заявил посол

По словам главы диппредставительства, "некоторые арабские страны региона непосредственно участвовали" в военных операциях против Ирана, "предоставляя свою территорию для американских военных баз, с которых осуществлялись атаки".

Хосейниан добавил, что эти государства также "участвовали в финансировании" боевых действий против Исламской Республики, "обеспечивая топливо и электроэнергию для американских и израильских самолетов". "

Следовательно, все они несут ответственность, являются соучастниками агрессии против Ирана и должны выплатить Тегерану компенсацию подчеркнул собеседник агентства

При этом он добавил, что "несмотря на все это, Тегеран не предпринимает никаких мер, которые могли бы спровоцировать эскалацию напряженности".

Согласно подсчетам иранской стороны, по состоянию на середину апреля ущерб страны от американо-израильских бомбардировок предварительно оценивается в 270 миллиардов долларов.