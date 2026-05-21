Москва21 мая Вести.Немцы ждут и мечтают о выводе войск США из своей страны, потому что это снимет все ограничения, наложенные на них после Второй мировой войны. Таким мнением с ИС "Вести" поделился профессор факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Фененко.

Он добавил, что после ухода американцев у Берлина будет полный карт-бланш на ремилитаризацию.

[Президент США Дональд] Трамп надеялся, что после угрозы вывода войск из Германии европейцы побегут его просить не выводить. А европейцы сказали, особенно немцы: "Да ради бога!", "Да, мы только этого ждем", "Мы только этого об этом и мечтаем". Потому что американские войска в Германии – это гарантия тех ограничений суверенитета Германии, какие были на нее наложены после Второй мировой войны и продлены Московским договором 1990 года. Если американцы уходят, у Берлина полный карт-бланш на ремилитаризацию и возвращение своей традиционной военной политики объяснил Фененко

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью телеканалу ARD назвал вывод войск США с территории Германии "ожидаемым решением".