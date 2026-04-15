Трамп: жаль, что нельзя переименовать Ормузский пролив в мою честь

Москва15 апр Вести.Никто не поддержал идею президента США Дональда Трампа переименовать Ормузский пролив в его честь. Об этом следует из его интервью телеканалу Fox Business.

Можно называть это Ормузским проливом или проливом Ормуз. Я спросил: "Как лучше?" Мне ответили: "Любой вариант подходит. Но единственное, как его нельзя назвать - это пролив Трампа". Им эта идея не нравится сказал он

Глава Белого дома также затронул тему миграционной политики Европы. Он назвал ее ужасной и вдобавок заявил об ухудшении отношений с итальянским премьер-министром Джорджей Мелони из-за отказа Рима помочь Вашингтону в конфликте с Ираном.

13 апреля Соединенные Штаты начали блокаду Ормузского пролива на фоне конфликта Америки и Израиля против Ирана.