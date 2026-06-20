Axios: Рубио на следующей неделе планирует посетить Бахрейн, Кувейт и ОАЭ Рубио планирует посетить несколько стран Ближнего Востока на следующей неделе

Москва20 июн Вести.Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио планирует на следующей неделе посетить Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Бахрейн. Об этом сообщает корреспондент портала Axios Барак Равид в соцсети Х.

В своей публикации он ссылается на информацию двух неназванных источников.

Рубио планирует визит на Ближний Восток на следующей неделе. В настоящее время планируется посетить Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн сказано в публикации

Ранее он также рассказал, что вице-президент США Джей Ди Вэнс не отправится в Швейцарию для подписания меморандума с Исламской Республикой Иран. Позже стало известно, что переговоры Вашингтона и Тегерана, запланированные на пятницу, 19 июня в Швейцарии, не состоятся.