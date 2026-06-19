Вэнс в ночь на пятницу не вылетит в Швейцарию на подписание сделки с Ираном

Вэнс не вылетит в Швейцарию на подписание сделки с Тегераном Вэнс в ночь на пятницу не вылетит в Швейцарию на подписание сделки с Ираном

Москва19 июн Вести.Вице-президент США Джей Ди Вэнс не отправится в Швейцарию для подписания меморандума с Исламской Республикой Иран. Об этом сообщили в Белом доме, заявление цитирует журналист портала Axios Барак Равид.

Вашингтон, как отмечается, рассчитывает начать технические переговоры с Ираном как можно скорее.

Логистика этих переговоров никогда не была простой или предсказуемой. На данный момент вице-президент не выезжает сегодня вечером сообщили в Белом доме

Ранее Вэнс заявил, что 60-дневный период для согласования окончательной сделки между Вашингтоном и Тегераном официально начался 18 июня.