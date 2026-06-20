Москва20 июнВести.Суда пересекают Ормузский пролив после того, как Тегеран и Вашингтон подписали меморандум об урегулировании. Об этом пишет газета Washington Post (WP).
Различные суда, как отмечается, оказались заблокированы в Персидском заливе еще в феврале 2026 года, когда Соединенные Штаты и Израиль начали наносить удары по Ирану.
В четверг через Ормузский пролив прошло 25 судов, согласно анализу глобальной разведывательной компании Kplerговорится в материале
Подчеркивается, что это лишь малая часть судов, которые заблокированы в регионе. При этом газета уточняет, что показатель является одним из самых высоких с начала конфликта.
Ранее газета Bild сообщила, что Тегеран снова закрыл проход для судов через Ормузский пролив. В МИД Ирана, в свою очередь, заявили, что информация о закрытии безосновательна.