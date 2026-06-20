Washington Post: десятки судов прошли через Ормуз после соглашения США с Ираном

WP: суда начали пересекать Ормуз после того как США и Иран подписали меморандум Washington Post: десятки судов прошли через Ормуз после соглашения США с Ираном

Москва20 июн Вести.Суда пересекают Ормузский пролив после того, как Тегеран и Вашингтон подписали меморандум об урегулировании. Об этом пишет газета Washington Post (WP).

Различные суда, как отмечается, оказались заблокированы в Персидском заливе еще в феврале 2026 года, когда Соединенные Штаты и Израиль начали наносить удары по Ирану.

В четверг через Ормузский пролив прошло 25 судов, согласно анализу глобальной разведывательной компании Kpler говорится в материале

Подчеркивается, что это лишь малая часть судов, которые заблокированы в регионе. При этом газета уточняет, что показатель является одним из самых высоких с начала конфликта.

Ранее газета Bild сообщила, что Тегеран снова закрыл проход для судов через Ормузский пролив. В МИД Ирана, в свою очередь, заявили, что информация о закрытии безосновательна.