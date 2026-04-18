Москва18 апр Вести.Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил о необходимости реформировать Организацию Объединенных Наций (ООН). Его выступление транслировалось на сайте правительства страны.

Мы знаем, что многосторонняя система нуждается в обновлении. Мы знаем, что она сможет выжить только в том случае, если будет реформирована в соответствии с реалиями мира XXI века заявил Санчес

Момент, чтобы ООН была реформирована, настал, подчеркнул он.

Также глава испанского правительства высказался за то, чтобы организацию возглавила женщина.

Ранее директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов заявил, что псевдореформы ООН, которые продвигают отдельные страны и подыгрывающие им "секретариатчики", еще больше загонят организацию в системный кризис.