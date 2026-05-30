Сенатор Кастюкевич: удар ВСУ по Запорожской АЭС - это слабоумие киевского режима

Москва30 мая Вести.Удар ВСУ по машинному залу энергоблока Запорожской АЭС демонстрирует слабоумие киевского режима, заявил в разговоре с РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

Ситуация с настойчивыми атаками врага на Запорожскую АЭС показывает слабоумие и пиар на терроре киевского режима сказал он

По словам сенатора, киевский режим ведет себя, как безумный глупец и обезьяна с гранатой, которая с системным упорством стремится оторвать чеку и слепа в прогнозе ближайшего будущего.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Объекты ЗАЭС и Энергодар регулярно становятся объектами украинских ударов. Накануне дрон-камикадзе атаковал здание машинного зала четвертого энергоблока. В результате удара основное оборудование повреждено не было, однако в стене машзала образовалась дыра. Обошлось без пострадавших и критических разрушений, радиационный фон - в норме.

Глава госкорпорации Алексей Лихачев подчеркнул, что дрон использовал оптоволоконное управление, поэтому его попадание не может считаться случайным.