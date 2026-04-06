Яшина: режим тишины для ремонта линии "Днепровская" пока не согласован

На ЗАЭС прокомментировали ситуацию с восстановлением линии "Днепровская"

Москва6 апр Вести.Режим тишины для восстановления линии "Днепровская", которая питает Запорожскую атомную электростанцию, к настоящему моменту не согласован. Об этом сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

В беседе с РИА Новости она отметила, что работа по согласованию такого режима все еще ведется.

Она добавила, что вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстрелы территории вблизи Запорожской АЭС, а также города Энергодара, и не снижают интенсивности своих атак.

Линия "Днепровская" была отключена 24 марта. Как отметил глава Росатома Алексей Лихачев, электроснабжение ЗАЭС по этой линии потеряно над водой, поэтому затруднительно прогнозировать сроки и подходы к ее восстановлению.